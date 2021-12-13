Mehmet Akif Ersoy’un torunu dedesini anlatacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında düzenlenecek programda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, dedesini anlatacak.

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Dedem Mehmet Akif’ konulu söyleşide anılacak. Gençlik Hareketi kapsamında düzenlenecek söyleşide dedesi Mehmet Akif’i anlatacak olan Selma Argon, daha sonra kitabını imzalayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 15 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek programa tüm Samsunluları davet etti. Akdin, "Mehmet Akif, fikirleri ve eserleriyle topluma rehber olmuş bir değerimizdir" dedi.