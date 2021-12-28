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Mehmed Akif Ersoy sevdiği şarkılarla yad edildi

İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy, sevdiği şarkılar ve ilahilerle hatırlandı.

SAMSUN 28.12.2021, 17:49
Mehmed Akif Ersoy sevdiği şarkılarla yad edildi

İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy, sevdiği şarkılar ve ilahilerle hatırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) başlayan “İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu”na farklı üniversitelerden iştirak eden akademisyenler, Millî Mücadele ruhunun yeşertilmesi ve daim olmasına ömrünü adayan İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy’u sevdiği şarkılar ve ilahilerle hatırladı.

Programda vatan şairi Mehmed Akif Ersoy’un sevdiği şarkı ve ilahiler Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları ve müzisyenlerinin performanslarıyla seslendirildi. Mehmed Akif’in anıldığı akşamda Konservatuvar sanatçıları ve müzisyenlerinden oluşan ekip, “Bir muazzam padişahsın” (şevkutarab ilahi), “Şimşir-i nigâhınla vuruldum ciğerimden” (hüseyni şarkı), “Doldur getir ey sâki gül çehre piyâle” (segâh şarkı), “Ben melânet hırkasını kendim giydim eğnime” (uşşak nefes), “Ordunun duası” (muhayyer kürdî), “Gözüm ki kâne boyandı” (hüzzam ilahi), “Severim seni ben candan içerû” (hüseyni ilahi), “Ben akl-ü fikr ile Mevlâm bulunmaz (uşşak ilahi), “Ben yürürem yâne yâne” (segâh ilahi) gibi Mehmed Akif Ersoy’un sevdiği ve dinlemekten haz aldığı eserleri ustalıkla icra etti.

Programda söz alan Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Mehmed Akif Ersoy’un Türk ve Batı musikiyle ilgili sohbet ve hatıralarından kesitler sunarken, “Mehmed Akif’in musiki kültürü, emsallerinden üstündü zira hafızlığı da ona bu anlamda avantaj sağlamıştır. Hem hafız olması hem Doğu ve Batı musikisini dinlemesi itibariyle bu alanda hatırı sayılır münevverlerimizden (aydın, entelektüel) birisiydi. Yayımlanan hatıralarda, ben yakın dönemde pek çok münevverimizin musikiyle ciddi derecede alakadar olduğunu ve bu alanda yetiştiğini hatta söylenenlere saz heyeti işaret edince de katıldıklarını okudum. Dolayısıyla Akif’i aynı zamanda böyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Eğer Asım’ın neslinden olma gibi bir niyetimiz ve iddiamız varsa musiki, şiir, edebiyat dâhil bize ait olan her şeyi iyi derecede bilmemiz lazım” dedi.

Rektör Ünal: “Akif’i, geleceği aydınlatabilecek bir kandil olarak görüyoruz”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise etkinliğin düzenlenmesinde destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve koroya şükranlarını sunarak, “Mehmed Akif, geleceği aydınlatabilecek süreyyada olan bir kandil olarak gördüğümüz bir değer bizler için. Onu okumak çok kolay bir iş değil. Üzerine ciddi düşünülmesi gereken bir entelektüel. Biz Mehmed Akif’in düşünülmesi ve değerlendirilmesine gerek sempozyumumuz ve gerekse bugünkü etkinlikle kapı aralamak istedik. Sizler de vesile oldunuz, bizleri yalnız bırakmadınız, gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha güzel etkinliklerde buluşmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Demir: “Mehmed Akif bugün bizlere ışık tutuyor”

Mehmed Akif’in çileli bir yaşamı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Evet Mehmed Akif bugün bizlere ışık tutuyor. Çok zor bir hayatı oldu ama o zor hayatı, Yaradan bereketlendirdi. Hepimiz için de bereketli bir hayat diliyorum. Biz böylesine güzel organizasyonlara destek olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kent merkezindeki Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde düzenlenen programa ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla, davetli akademisyenler ile sempozyumda görev alanlar katıldı.

Programın sonunda Rektör Ünal, Mehmed Akif’in Ersoy’un şiir külliyatı olan "Safahat" adlı eserini Başkan Demir’e hediye etti.

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