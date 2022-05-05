“Mavi kapaklar” engelleri kaldırıyor

Canik Belediyesi, başlattığı mavi kapakların geri dönüşümü projesiyle hem doğayı koruyor hem de engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Proje kapsamında toplanan plastik kapaklar lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilip karşılığında onlardan engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye temin ediliyor. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen proje kapsamında temin edilen tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çevre dostu proje sayesinde hem doğanın korunmasına hem de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya katkı sağladıklarını söyledi.

“Projeler kartopu gibi büyüyecek”

Canik Belediyesi, “Bugün küçük bir kapak, yarın yeşil bir hayat” sloganıyla başlattığı geri dönüşüm projesi ile engelli vatandaşların hayatlarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. Plastik kapakların lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek tekerlekli sandalye olarak engelli vatandaşlara hediye edilmesi ilçe halkından büyük ilgi görüyor. Projenin kartopu gibi büyüyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çevre dostu projemiz sayesinde engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. Göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Küçük gibi görünen bir katkının büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi hepimizi son derece memnun etmektedir. Amacımız bu tür projelerin kartopu gibi büyüyerek büyük faydalara dönüşmesini sağlamaktır. Hepimiz küçücük kapaklarla kocaman bir iyilik denizine sahip olabiliriz” diye konuştu.

Çevre dostu Belediye

Canik Belediyesi son yıllarda hayata geçirdiği çevre projeleriyle gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya miras bırakmayı hedeflediklerini ifade etti. Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği kalıcı zararlar nedeniyle ekolojik dengenin günden güne bozulduğunun altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geliştirdikleri farklı çevre projelerinin sera gazı salınımını önleyerek iklim değişikliğine karşı etkili olacağının altını çizdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İnsanoğlu kendi eliyle kendi dünyasını kirletiyor. Doğal hayata müdahale ederek ileride yaşanacak korkunç felaketlere davetiye çıkarıyor. İnsanımıza çevre bilinci kazandırarak bir an önce sıfır atık sistemini yaygınlaştırmamız gerekmektedir” dedi. İlçede farklı noktalarda kurulan Atık Getirme Merkezi sayesinde kâğıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, pil atığı, atık yağlar ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlattığımız çevre projelerimize sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi’nin geçen yıl hayata geçirdiği “Sıfır Atık Köyü” projesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülmüştü. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı bu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden almıştı.