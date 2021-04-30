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MasterChef Barbaros Samsunspor’a sunum yaptı

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, tesislerde takıma sunum yaptı.

SAMSUN 30.04.2021, 23:11
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MasterChef Barbaros Samsunspor’a sunum yaptı

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, tesislerde takıma sunum yaptı.

Şef Barbaros Yoloğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde hazırladığı sunumunu iftar yemeğinde teknik heyet ve oyunculara ikram etti. Yemeğin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Şef Barbaros Yoloğlu’na Samsunspor forması hediye etti.
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