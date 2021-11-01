’Martı Projesi’ne ödül

YEDAŞ, yenilikçi teknolojileriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden bir şirket olarak, kendi kaynaklarıyla uygulamaya geçirdiği projesiyle IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı.

Martı Projesi örnek oldu

Elde edilen büyük başarı ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden biri olan IDC’nin (International Data Corporation), 2021 yılında yaklaşık 150 projenin katılımı ile gerçekleştirdiği, IDC’nin Dijital Dönüşüm ödül töreninde ilk 3’e girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yarışmaya, YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programımızın en önemli kilometre taşlarından biri olan ‘Martı Projesi’ ile katıldık. Projemiz ‘En İyi Dijital Altyapıların Geleceği Projesi’ kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Sektörün bu prestijli ödülünü almış olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Dijital Dönüşüm Programımızdaki her bir projenin hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Başarılı bir proje

Elektrik dağıtımı gibi kritik bir sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Genel Müdür Bora, "Şirket olarak önceliklerimizi iş sürekliliği, kaliteli hizmet ve müşteri odaklılık oluşturuyor. Bu kapsamda Martı Projesi olarak adlandırdığımız tüm Bilgi Teknolojileri altyapısının yenilenmesi ile YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm programımızın temeli atıldı. Yaptığımız yatırımlar ile tüm sunucu, depolama, yedekleme üniteleri, güvenlik duvarı altyapısını uçtan uca değişti. 3 hafta gibi kısa bir sürede, yüzlerce terabyte veri minimum kesintiyle taşınarak, başarılı bir göç projesi tamamlandı. Projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan başta proje ekibi ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.