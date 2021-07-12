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Mantar toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı

Samsun’da mantar toplarken arazideki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı.

SAMSUN 12.07.2021, 17:45
Mantar toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı
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Samsun’da mantar toplarken arazideki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide mantar toplayan

65 yaş Kemal K. yamaçtan aşağı yuvarlandı. Ağır yaralanan Kemal K.’nin düştüğünü gören yanındaki şahıs 112 ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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