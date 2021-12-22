Manşet yırtıklarının belirtileri, tanı ve tedavi süreci

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, gençlerde ve sporcularda ani bir hareketle oluşan, oluşturduğu ağrı ile hayat kalitesini düşüren ‘rotator cuff (manşet) yırtıkları’nın belirtileri, tanı ve tedavi süreci hakkında bilgiler verdi.

Gençler ve sporcularda darbe, düşme gibi ani hareketlerle oluşabilen, 40 yaş üstü kişilerde ise yıpranma nedeniyle karşımıza çıkan rotator cuff (manşet) yırtıkları tedavi edilmediği takdirde oluşturacağı ağrı ile yaşam kalitesini düşüreceğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Omuz anatomik olarak çok geniş hareket açıklığı zayıf eklem teması ve bu zayıf teması desteklemek ve hareket açıklığı sarmak için yer alan kıkırdak ve tendon destekli vücudun en karmaşık eklemidir. Kırk yaş üzerinde omuz ağrısının en önemli nedenlerinden biri de rotator cuff (manşet) yırtıklarıdır. Rotator cuff, üst sol kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran bir adere yapısıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içeri ve dışarı dönüş hareketlerini yaptırır. Rotator manşet yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir hareketle oluşan yaralanmalarla oluşabileceği gibi zaman içinde tekrarlayıcı hareketlerde oluşabilir. Rotator manşet yırtıklarında özellikle baş üstü hareketlerde omuzda ciddi ağrılar görülür. Bu ağrı özellikle geceleri yaygındır ve omuz üstü yatmayı engeller. İlerleyen dönemlerde kas güçsüzlüğü gelişir ve omuz hareketleri sırasında bir takım sesler gelmeye başlar. Bu durumu takiben omuz hareketlerini kısıtlayıcı eylemler oluyor ve kişinin hayat kalitesini düşürür, günlük yaşamındaki işlerini yapmada zorlanmalar meydana gelir. Rotator manşet yırtıkları özellikle kolunu çok kullananlarda, 40 yaş üzerinde ve ciddi yaralanmalarda oluşabilir. Rotator manşet yırtıklarının teşhisinde özellikle fizik muayene, omuzun direk grafi ve emar (MR) incelemeleri tanı koydurur. Rotator manşet yırtıklarının tedavisinde fizik tedavi ile birlikte ilaç tedavisi ve belirli dereceden sonra cerrahi tedavi önemli rol oynar" dedi.