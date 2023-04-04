Samsun’da bir esnaf, müşterisinden aldığı ve üzerindeki yazılardan manevi değeri olduğunu düşündüğü paranın sahibini arıyor.

İlkadım ilçesinde kahvaltı salonu işleten Şaban Göğne, Ramazan ayından önce kahvaltıya gelen bir vatandaştan yiyip, içtiklerinin ücretini aldı. Parayı kontrol etmeden cebine koyan Göğne daha sonra başka bir müşteriye para üstü verince, para kendisine geri verildi. Kendisine iade edilen parayı kontrol eden esnaf, 5 TL’nin üzerindeki, “Kıbrıs hatırası" yazısı ve bazı isimleri gördü. Paranın manevi değeri olduğunu düşünen Göğne, parayı gerçek sahiplerine iletmek istediğini söyledi.

"Maddi değeri küçük ama manevi değeri büyük olabilir"

Paranın üzerindeki yazıların Kıbrıs’ta vatani görevini yapan devrelerin yazabileceğini düşünen Göğne, “Parayı asker arkadaşları anı olsun dile yazıp, birbirlerine vermiş olabilirler. Parayı, Ramazan’dan önce bir müşteri bana verdi. Ben de para üstü verdiğim bir müşteri parayı bana geri verince üstündeki yazıları fark ettim. Birkaç müşteriye daha yanlışlıkla bu yazılı 5 TL’yi verdim ve her seferinde bana geri iade edildi. Bu paranın sahipleri, manevi değeri varsa gelip benden alabilirler. Devreler bu parayı almazsa ben de dükkanımda anı olarak saklayacağım. Paranın meblağı küçük ama manevi değeri varsa ve yanlışlıkla elime geçtiyse gerçek sahiplerine vermeye hazırım” dedi.