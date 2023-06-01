Mahalle kreşlerinde anneler el sanatlarını, çocuklar da eğitimlerini geliştiriyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen mahalle kreşlerinde anneler el sanatlarını geliştirirken, çocuklar da eğitim, öğretimlerine devam ediyor.

“Mahalle Kreşi ve Kültür Evleri Projesi”nin kenar mahallelerde dar gelirli ailelerin çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını, toplumda kişilik ve kimlik kazanımında etkin rol üstlendiği söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projenin daha da geliştirilerek daha çok aileye ve öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

“Bizde kenar mahalle çocuğu olarak büyüdük”

Kendisinin de kenar mahallede büyüdüğünü ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Bizde kenar mahalle çocuğu olarak büyüdük. Büyüklerimiz geçim sıkıntısı nedeniyle bizlerle ilgilenemedi. İlerde olurda halka hizmet edecek bir pozisyona gelirsem bende sonraki nesillerin gelişimine katkı destek sunacağım diye kendi kendime bir söz vermiştim. Çocukların kişilik ve kimlik kazanmasının 4-6 yaş gurubunda ancak gerçekleştiğini daha sonra kişilik kazanmaktan ne yaparsanız yapın çok başarılı olunmadığında etkilenerek dar gelirli ailelerin bulunduğu mahallelerimizde yavrularımızı sağlam aile bağlarıyla yetişen bir birey olarak eğitimlerini almasında bu projeyi ilçemizde hayata geçirdik. Bu projemizi daha da geniş çerçeveli bir hale getirmek içinde ilçe halk eğitimden destek alarak kreşlerimize evlatlarını getiren annelerin aile bütçesine katkı sağlayacak bir ortam hazırlayarak biçki dikiş yada nakış üzerine el sanatlarına yönelik yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin satışına yönelik bir uygulamayı da hayata geçireceğiz. Farklı branşlarda bünyemizde 70’e yakın kursumuz var. Bu manada halk eğitim işbirliğiyle anneler için kurs, çocuklarımız içinde ana sınıfı öğretmenlerinden de istifade ediyoruz” dedi.

“Alt gelir kategorisinde ailelerimize ücretsiz”

Maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarının topluma kazandırma mantığıyla 2022 yılında Çatalarmut, Zeytinlik, İlyasköy mahallelerinde hizmete devam eden kreşlere Kadıköy, Karasamsun, Cedit, Saitbey, Ataköy’deki kreşlerin de eklendiğini dile getiren Başkan Demirtaş, “Dar gelirli ailelerimizin bulunduğu mahallelerimize öncelik vererek fiziki şartlara uygun olan yapıları kiralayarak çocuklarımıza göre dizayn edip kreş haline getiriyoruz. Kreşlerimize başvuru yapan vatandaşlarımızdan önce ailenin mali durumuna bakıyoruz. Alt gelir kategorisinde olanların başvurularını kabul ediyoruz. Buda asgari ücretin üçte biri oranında kişi başı geliri 2 bin 835 TL’nin altında olan ailelerin çocuklarını ebe beyinleriyle buraya ücretsiz kayıt ediyoruz. Kreşlerimizde bir öğün çocuklarımıza yemek veriyoruz. Ayrıca şu an hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Kreşlerde çocuklar eğitimlerini alırken, velileri de kendileri için oluşturulan kurslardan yararlanarak el sanatlarını geliştirme fırsatı buluyorlar.