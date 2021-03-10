LÖSEV’den OMÜ’ye teşekkür sertifikası

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), geçmişten bugüne kadar Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) verdiği destek ve katkılar, teşekkür sertifikasıyla taltif edildi.

Verilen desteğin simgesi olan teşekkür sertifikasını, OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden LÖSEV Samsun Şube Sorumlusu Aycan Seymen ve beraberindeki Sosyal Hizmet Uzmanı Aslı Akyol, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teslim etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, LÖSEV’in gösterdiği teveccüh ve alakadan dolayı teşekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini ve sertifikanın bu bağlamda OMÜ için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Ünal, lösemili çocukların tedavisinde ve seslerinin duyurulmasında Üniversitenin, gelecek süreçte de bütün imkânları ve motivasyonuyla hareket edeceğini vurgulayarak LÖSEV Samsun Şubesi ile LÖSEV’e gönül ve destek veren herkese şükranlarını iletti. Rektör Ünal, OMÜ olarak LÖSEV’in düzenleyeceği, bireysel ve toplumsal farkındalığa hizmet edecek proje ve çalışmaların içinde olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

LÖSEV’in, 23 yıldır lösemi ve diğer kanser türleriyle mücadele eden hastalar ve aileleri için umut kaynağı olduğuna dikkat çeken LÖSEV Samsun Şube Sorumlusu Aycan Seymen de OMÜ’nün bu süreçteki rolü ve desteği için Rektör Ünal nezdinde OMÜ ailesine teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca, Samsun Şube Sorumlu Seymen, OMÜ’lü öğrencileri sağlıklı yaşama yönlendirmek ve onların bu yöndeki farkındalıklarını arttırmak adına gerçekleştirmeyi düşündükleri proje ve faaliyetlerin detaylarını Rektör Ünal’la paylaştı.