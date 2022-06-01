LÖSEV İyilikler Tırı Samsun’da

Türkiye’nin dört bir yanında kanserle savaşan ailelerle buluşmak adına yola çıkan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İyilikler Tırı, Samsun’a gelerek ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırdı.

Hastaların ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ankara’dan yola çıkarak pek çok şehri dolaşan LÖSEV’in İyilikler Tırı bugün Samsun’a geldi. Bir lösemi ve kanser hastasının iyileşmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları içeren yardımları taşıyan tır, Panorama Müzesi önünde mutluluk dağıttı.

Gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı ailelere isteklerine göre verildi. Çocuklarsa oyuncaktan bisiklete, kırtasiyeden çalışma masasına istedikleri şeyleri seçme fırsatını yakaladı. Etkinlik alanında vakfın gönüllüleri çocuklarla oyunlar oynadı ve yiyecek ikramı da yapıldı.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Muzaffer Gündüz, “İyilikler Tırı diye adlandırdık. Dönem dönem bu çalışmayı yapıyoruz. Bu tırımızla tüm Türkiye’yi geziyoruz. Kanser hastası kayıtlı ailelerimize yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün burada, yarın Amasya’da olacak. Ondan sonraki gün Tokat’ta ve sonraki günler Sivas ve Kayseri’de olarak bu turu tamamlayacak. Başka bir koldan da Adana, Akdeniz yöresine inen bir tırımız var. Tüm Türkiye’yi bu şekilde kucaklayacağız ve yardımlarımızı ulaştıracağız. Lösemili çocuklarımız, kanser hastalarımız çok izoleler. Onların biraz yüzlerini güldürelim istiyoruz. Çocuklarımıza etkinlikler büyüklerimize ikramlıklarla dışarı çıkaralım evlerinden ve bugün mutlu olsunlar istiyoruz” dedi.