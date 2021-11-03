Lösemili çocuklara moral etkinliği

Samsun’da lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar boyama, el işi gibi etkinlikler yaparak moral buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile lösemi hastalığı sürecinde olan veya hastalığı atlatmış çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Millet Bahçesi Hanım Lokali içerisinde çocuklar kuş evleri boyadı, takı ürünleri yaptı, oyun hamuru ile çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren LÖSEV Samsun Şubesi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Aslı Akyol, "Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda da Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımızla birlikte kuş evi boyaması, bileklik yapımı aynı zamanda annelerin rehabilite olması için anahtarlık yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bekir Söylemez ise, "Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV’le bir etkinlik düzenledik. Ailelerin bilinçlendirilmesi, bu hastalığı insanlara duyurmak, ön tedbirlerini almak hem de çocuklarımıza moral motivasyon olması amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.