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Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, korona virüsü (Kovid-19) kısıtlamaları sonrası paket servise geçen lokantaların ardından kasapların işlerinin de yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi.

SAMSUN 11.12.2020, 13:42
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Lokantaların paket servise geçmesi kasapları da vurdu

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, korona virüsü (Kovid-19) kısıtlamaları sonrası paket servise geçen lokantaların ardından kasapların işlerinin de yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi.

Kovid-19 kısıtlamaları neticesinde alınan önlemler kapsamında lokantalarda müşteri kabul edilemiyor, belirli saatler arasında paket servis veya al-git uygulaması yapılıyor. Kısıtlamalar sonrası birçok lokantanın kapandığını, açık olan lokantaların ise satışlarının yarı yarıya düştüğünü ifade eden Ömür Şen, kasapların işlerinin de buna bağlı olarak yüzde 50 oranında azaldığını ifade etti.

Kasapların işlerinin yüzde 50 seviyesinde düştüğünü dile getiren Başkan Şen, “Piyasada var olan sıkıntı kasap esnafında da var. Lokantaların çoğunun kapalı olması, açık olanlarının da eskiye göre daha az iş yapmasından dolayı işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Perakende olarak ise geçen kısıtlamalarda vatandaşlar kasaplardan daha çok alışveriş yapıyorlardı ama bu kısıtlamalarda o da oldukça azaldı. Elektrik, su ve kira faturalarını ödemekte zorlanan esnafımız var. Çoğu zaman da satışımız masrafları karşılamıyor. Aldığımız malın parasını geri ödeyemiyoruz. Lokantaların paket servise geçmesi onların daha sonra da dolaylı olarak bizlerin işini düşürdü. Et, ciğer, paça, işkembe gibi ürünlerin satışı da bu nedenle düştü” dedi.

Sakatat fiyatlarının da yüksek olduğuna dikkat çeken Şen, ayrıca şunları söyledi:

“Bu süreçte normal vatandaşın et alması zor ama sakatat da ucuz değil. Bugün kelle etinin kilosu 30 TL. İşkembenin kilosu 15 TL. Paçanın kilosu 60 TL, ciğerin kilosu da 50 TL’den satılıyor. Kışın gelmesiyle birlikte doğalgaz ve kömür maliyetleri de işin içine girdi. O yüzden vatandaşlar kasaplara uğrayamaz oldular. Pandemi sonrası kasaplar zor günler geçiyoruz. Umarım bu virüs belası ortadan kalkar ve işler tekrar eskisi gibi rayına oturur.”
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