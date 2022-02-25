Litvanyalı öğretmenler Samsun’da bilgi alışverişinde bulundu

Litvanyalı öğretmenler Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde bilgi alışverişinde bulundular.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinin paydaşı olduğu ‘21st Century Class: Modernising the Educational Process by Innovation’-‘21. Yüzyıl Sınıfları: Eğitim Sürecini Yenilikçi Metotlarla Modernleştirme’ isimli KA1 projesi kapsamında Litvanya’dan 2 öğretmen Samsun’a geldi. 21-25 Şubat tarihleri arasında 4 gün süren proje etkinlikleri kapsamında misafir öğretmenlerle yenilikçi öğretim metotları hakkında bilgi alışverişi ve öğrencilerle ortak etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Konuşma Kulübü etkinlikleri kapsamında yapılan münazara ve konferans modellerinin düzenlendiği ve şehir ve ülke sunumlarının yapıldığı projede ayrıca, Litvanyalı misafir öğretmenler de sınıflarda kültürel sunumlar ve grup çalışmaları yaptılar. Projenin yaygınlaştırılması için bir E-Twinning sayfası da hazırlayan proje ekibi yeni ortak proje fikirleri konusunda da paylaşımlarda bulundular. Pandemi nedeniyle ara verilen ziyaretler ve proje etkinliklerinin bundan sonra hızlanarak devam edeceğini belirten Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu, öğrencileri Samsun’a özel projelerin yanından uluslararası ve ulusal projelerde de teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.