Liseden depremzedelere 1 ton hijyenik malzeme desteği

Samsun’da günlük 50 bin ton hijyen malzemesi üretim kapasite olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depremzedelere 1 ton hijyen malzemesi desteği sağladı.

Okulların tatil olmasına rağmen depremzedeler için kolları sıvayan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri kendi ürettikleri 1 ton hijyenik malzemeyi depremzedelere gönderdi. Öğrenci ve öğretmenler içerisinde bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici bulunan kutuları sırtlayarak arabalara yükledi. Yoğun mesai harcamaya devam eden lise tatile rağmen üretime devam ediyor.