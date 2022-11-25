Lise öğrencilerinden "Kadına şiddete hayır" etkinliği

Samsun Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Alpaslan Türkeş Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Almanca basın açıklamasıyla "Kadına şiddete hayır" dedi.

Bafra’dan dünyanın 7 kıtasına seslenen öğrenciler İngilizce, Fransızca, Cince, Almanca, İspanyolca, Arapça, İtalyanca, Yunanca pankartlar ve İngilizce, Almanca ve Türkçe basın açıklamasıyla seslenerek "Kadına şiddete hayır" diye haykırdılar.

Kadına şiddetin son yıllarda TV ve sosyal medyadaki kimi dizi ve filmlerle evlere ulaşıp, bir şekilde şiddete eğilimli kişilere şiddeti öğreten bir hale gelişini, 2,5 metrelik bir TV ekranı kurup kurguladıkları film ve dizi sahneleri ile canlandırdılar. İngilizce, Almanca ve Türkçe basın açıklamasıyla dünyaya seslenen öğrenciler imza masası oluşturarak TV ve dizilerdeki şiddetli sahnelerinin azaltılması yönünde RTÜK ve TBMM’ye ulaştırılmak üzere imza kapmayası düzenlediler. Etkinlik sonunda öğrenciler ve okul yönetimi ellerindeki balonları gökyüzüne göndererek "Kadına şiddete hayır" dediler.

İngilizce öğretmeni Naim Okay, "17 yıldır sokaklarda, okullarda öğrencilerimizle beraber kadına şiddetin her türlüsüyle mücadele anlamında etkinlikler yapıyoruz. Bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde öğrencilerimizle beraber televizyonlardan gelen şiddeti kınamak, onun farkındalığını saptamak ve buradaki topladığımız imzalarla beraber RTÜK’e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) sunmak üzere bir stant oluşurduk. Buradaki topladığımız imzalarla RTÜK’e ve TBMM’ye gönderilecek imzalarla bir farkındalık oluşturulacak. Bu etkinlik uluslararası bir boyutta taşıyor. Çünkü sadece Türkçe değil, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe olarak dünyaya seslenmiş olacağız. Bu farkındalık daha lise çağlarında gelişirse umuyorum çok büyük etki yapacak ve daha lise çağlarında bu farkındalığa ortak olan öğrenciler bu şiddetin önlenmesi hususunda çok aktif rol alacaklarını düşünüyorum” dedi.

Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği üyesi iş adamı Yavuz Muratoğlu da “Biz de Bafra Anadolu Lisesi’nde 7 sene okuduk. Baframızda en önemli olaylarda Bafra Anadolu Lisesi örnek olan, özellikle toplumsal olaylarda her zaman sesini duyurmayı başaran bir okuldur. Ben de bu okulun bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Biz de bu genç kardeşlerimizin bu çağrısına kulak veriyoruz ve ’kadına şiddete hayır’ diyoruz" diye konuştu.