’Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Samsun damgası

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda hem proje başvuru sayılarında hem de finallere davet edilen proje sayılarında Samsun’da öğrenim gören öğrencilerin projeleri damga vuruyor.

Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na bu yıl Samsun’dan 674 proje başvurusu oldu. Bu sene 54.sü düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde 27 bin 13 başvuru oldu. Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illerini kapsayan Samsun bölgesinden ise toplam bin 954 proje başvurusu yapıldı. 674 proje başvurusu olan Samsun’da, bölgede proje başvurularının yüzde 34’ü yapılmış oldu. Bölge aşamasına davet edilen 120 projenin ise 37’si Samsun’da öğrenim gören öğrencilerin projeleri oldu. Proje başvuru sayısı ve bölge sergisine davet edilen proje sayısına göre bölgede Samsun 1. oldu. Samsun, Türkiye genelinde ise proje başvuru sayısına göre 9. sırada yer alırken bölge sergisine davet edilen proje sayısına göre de yine 9. sırada yer aldı. Bölge aşaması proje değerlendirmeleri, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

Kutuplarla ilgili araştırmaya 22 proje başvurusu

Öğrencilerin kutuplarla ilgili araştırma yapmaya yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye genelinde 631 başvuru yapılırken Samsun’dan 22 proje başvurusu yapıldı. 64 projenin Türkiye finaline davet edildiği yarışmada Samsun’dan 6 proje finale katılma başarısını gösterdi. Samsun, Türkiye genelinde proje başvuru sayısına göre 8. sırada yer alırken Türkiye finaline davet edilen proje sayısına göre de 3. sırada yer aldı.

Öğrencilerin iklim değişikliği ilgili araştırma yapmaya yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise Türkiye genelinde bin 130 başvuru yapılan yarışmaya Samsun’dan 34 proje başvurusu yapıldı. 95 projenin Türkiye finaline davet edildiği yarışmada Samsun’dan 7 proje, finale katılma başarısını gösterdi. Samsun, Türkiye genelinde proje başvuru sayısına göre 9. sırada yer alırken Türkiye finaline davet edilen proje sayısına göre de 5. sırada yer aldı.

Süreç değerlendirmesi için gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Başarı tekrar ettikçe kültüre dönüşür. TÜBİTAK proje yarışmalarında ilimizde bir başarı kültürünün oluştuğunu görmek geleceğimiz adına bize umut veriyor, bu kültürün devamlı olması konusunda da sorumluluğumuzu hatırlatıyor. TÜBİTAK yarışmalarında gayret gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize destek olan danışman öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.