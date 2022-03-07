Lisansüstü Eğitim Protokolü: 265 öğretmen kayıt hakkı kazandı

Samsun’da Lisansüstü Eğitim Protokolü kapsamında 265 öğretmen kayıt hakkı kazandı.

Samsun Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli okul yöneticileri ve öğretmenlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin(OMÜ) açacağı lisansüstü programlara ilişkin iş birliği protokolü Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katılımıyla 3 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştı.

Protokol kapsamında Samsun’da görev yapan öğretmenler, lisansüstü eğitimleri için ayrılan 265 özel kontenjana öğrenim ücretlerinden yüzde 30 indirim alarak yararlandı. Öğretmenler; 69 sınıf eğitimi, 25 müzik eğitimi, 19 eğitim yönetimi, 45 fen bilgisi eğitimi, 16 sosyal bilgiler eğitimi, 61 dini danışmanlık ve rehberlik eğitimi, 30 eğitim programları ve öğretimi alanlarında eğitime başlayacak.

Böylelikle öğretmenler görev alanları ile ilgili konularda yeterliliklerini artıracak ve uzmanlaşacaklar. Bunun sonucunda lisansüstü eğitim ile yetinmeyip ardından doktora eğitimine de devam etmeleri desteklenen öğretmenler Samsun’da eğitimin kalitesini artıracak.