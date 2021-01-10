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LGS adaylarına çevrimiçi eğitim desteği

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine online (çevrimiçi) olarak eğitim desteği verecek.

SAMSUN 10.01.2021, 19:23
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LGS adaylarına çevrimiçi eğitim desteği

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine online (çevrimiçi) olarak eğitim desteği verecek.

LGS’ye hazırlanan öğrencilere Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim desteği verilecek. 11 Ocak’ta SBB TV YouTube kanalı üzerinden başlayacak online canlı derslerde gönüllü özel okul öğretmenleri tarafından konu anlatımları ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştirilecek.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin yapılamaması, LGS’ ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini olumsuz etkiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sistemi EBA’dan eğitim alarak sınava girecek öğrenciler için Samsun Büyükşehir Belediyesi de eğitim hareketi başlattı. Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi ile bir ilke imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, LGS adaylarını 12 özel okuldan 24 öğretmenle buluşturacak. 16 hafta sürecek 207 saatlik online canlı derslerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri konuları anlatılacak. Öğrenciler canlı yayını Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin resmi YouTube kanalı SBB TV’den ücretsiz izleyebilecek. Ayrıca çözülemeyen sorular yine whatsapp hattına iletilerek, çözümleri de yine canlı olarak yayınlanacak.

Hafta içi her gün 18.30-20.30 saatleri arasında SBB TV YouTube kanalında yapılacak online eğitimlere katılan öğrencilere sürpriz hediyeler de verilecek. Haftanın ilk 4 günündeki canlı eğitimlerde verilecek şifreleri birleştirerek cuma günkü dersin ardından 0 505 195 50 00 numaralı whatsapp hattına gönderilecek. İlk 40 öğrenciye aktivite içerikli hediyeler verilecek.

Eğitim hareketiyle ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilerin LGS ye en iyi şekilde hazırlanmaları için online eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Demir, “Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden bir süredir uzak. Bu sene yapılacak LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimizin kurs imkanı da ortadan kalktı. EBA’ dan alabildikleri kadar bilgi alan öğrencilerimiz, evlerinde konu tekrarı yapıyor, soru çözmeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de il milli eğitim müdürlüğümüzün desteğinde bu öğrencilerimize ilave katkı sağlamak, destek olmak istedik. SBB TV üzerinden takviye uzaktan eğitim programları yapacağız. Ücretsiz ders yayınlarımız sayesinde öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayacak hem de bilgilerini pekiştirecek“ dedi.

Derslere özel okul öğretmenleri girecek

Proje kapsamında bir ilki gerçekleştirerek öğrencileri özel okul öğretmenlerinin bilgi ve tecrübesinden istifade etmelerini sağladıklarının altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:

“Bu süreçte uzaktan eğitimi çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız EBA sistemi üzerinden eğitim öğretime devam ediyor. Biz de ‘Eğitim öğretim bir kamu hizmetidir’ anlayışıyla hareket ederek farkındalık oluşturmak istedik. Devlet okulu öğrencilerimize daha çok fayda sağlamak için onları gönüllü özel okul öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. 16 hafta sürecek online eğitimin ders programını hazırladık. Bu sayede ilçelerimizdeki öğrencilerimiz de özel okul öğretmenlerinden ders almış olacak. Öğretmenlerimiz de katsayıları yüksek Türkçe, matematik ve fen bilimleri konularını kendileri planlayarak derslere girecek.”
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