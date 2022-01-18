Ladik’te yüz yüze eğitime kar engeli

Samsun’un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Ladik ilçemizde gelişen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşım açısından tehlike arz edebileceğinden önleyici tedbir olarak, ilçemizde bulunan okullarda 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildi” denildi.