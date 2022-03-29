KYK turnuvalarına Samsun yurtları damga vurdu

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumları(KYK), yurtlar arasında düzenlenen voleybol, masa tenisi ve futbol turnuvasında şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığa bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirilmek, sporu bir yaşam tarzı hâline getirmelerini sağlamak, serbest zamanlarını olumlu değerlendirmelerine katkı sunarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını temin etmek, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışarak yeni arkadaşlar kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce farklı branşlarda iller arası turnuvalar düzenleniyor.

Bu çerçevede Karabük’te gerçekleşen voleybol turnuvasında, Trabzon’da yapılan masa tenisi kız ve erkek turnuvasında, Kastamonu’da düzenlenen iller arası futbol turnuvasında şampiyon Samsun KYK yurtları oldu. Ayrıca Adana’da gerçekleşen Badminton Türkiye Şampiyonası’nda erkek takımı Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Turnuvalara katılan öğrencilere yönelik ev sahibi il müdürlükleri tarafından turnuvanın gerçekleştirileceği şehrin tarihi, kültürel değerler hakkında bilgi edinilmesi amacıyla tematik geziler düzenlendi.