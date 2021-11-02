Kuyumcular yetki belgesinden memnun

Kuyumcularda 31 Aralık 2021 tarihinden sonra istenecek ‘yetki belgesi’ düzenlemesi hakkına Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, değerlendirmelerde bulundu.

Hayata geçecek düzenleme ile kuyumculuk faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması amaçlandığını söyleyen Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, "Kuyumculuk faaliyetleri adil koşullar, rekabet koşulları altında yapılması için bu işlerin düzenleme ihtiyacı duyulmuştur ve kanun çıktı sonra bizde kendi sosyal medya üzerinden kendi üyelerimize KTBS Ticaret Kooperatifi üzerinden duyurusunu yaptık" dedi.

"Güzel bir düzenlemedir"

Yapılan düzenlemenin önemine vurgu yapan Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, "Buradaki amaç belli bir düzene kavuşturmak ve insanların bu işlerden mağdur olmasını engellemektir ve güzel bir düzenlemedir. Daha önceden böyle bir zorunluluk istenmiyordu hatta Avrupa Birliği uyum yasalarında bunlar vardı ama tabi ilerleyen dönemlerde bunlar biraz daha katı kurallar ile yapılmaktadır. Çıraklık eğitimi merkezine gidip bu tür belgeleri olmayan arkadaşlarımız bu başvurularını yapıp kendisi de SGK’lı çalışmış ise dükkanın içerisinde bunları sınavlara girip alabiliyorlar. Çarşamba’daki durumda, biz de kendi 29-30 tane üyemize bunları ulaştırdık ve bu düzenlemenin yapılması Çarşamba halkı ve kendi açısından çok önemlidir çünkü önüne gelenin ticaret yapmak amaçlı dükkan açamaması yarın bugün dolandırıcılıkların önlenmesi açısından çok önemlidir" diye konuştu.

31 Aralık’a kadar gerekli belgelerini tamamlamalarını hatırlatan Başkan Cumhur Kaya, ’vergi borcu yoktur’ yazısını, SGK ile alakalı bilgileri, ’oda kayıt belgelerini’ siteye girip e-Devlet üzerinden sunmalarını istedi.