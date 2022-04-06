Samsun Yakakent 100. Yıl İlkokulunda "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında atıl durumda olan konteynerler kütüphaneye çevrildi.

Kütüphane hakkında bilgi veren Okul Müdürü Kadir Bozkurt, "Okulumuz bahçesinde atıl durumda olan ve kullanılmayan konteynırımızın ilk önce çatı kaplamalarını değiştirdik. Kapılarını da değiştirdikten sonra boyasını yaparak dış cephesini güzelleştirdik. İç mekanda çatı güçlendirme çalışması yaparak iç mekan yer kaplamalarını yenileyip duvarlarımıza alçıpen ve duvar kağıdı yaptıktan sonra tavan uygulaması ve ışıklandırma da yaparak güzel bir mekan haline getirdik" dedi.

Bozkurt, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kütüphane mobilyalarımız geldikten sonra konseptimize uygun olarak okulumuzda kullanılmayan masa ve sandalyeleri dekorasyon yaparak kütüphane ve zeka oyunları sınıfımızı oluşturduk. 2 bin adet kitap temin ettik ve hepsini tüm okul personeli ile birlikte kayıt altına aldık. Kütüphanemize kurduğumuz kütüphane programı ile hem tüm kitaplar kayıt altına alındı hem de öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz doğal üye olarak kaydedildi. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.