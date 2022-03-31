Kuş gribi tatbikat eğitimi yapıldı

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Kuş Gribi Gerçek Boyutlu Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

Etkinliğe İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürü İsmail Aydın ve Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Bakanlığın Karantina Daire Başkanlığı Grup Sorumlusu Ümit Zoray ile uzman heyetin yanı sıra il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler katıldı. İcra edilen tatbikat ile uygulamada görev alan personel eğitildi, erken müdahale düzenlemeleri denetlendi, yaşanabilecek aksaklıkların ve problemlerin önceden tespit edilmesi ve hastalığın zoonoz bir hastalık olarak dikkate alınmasının sağlanması hedeflendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmasında, “Türkiye‘de kuş gribi açısından her il kendi sınırları içerisinde Ari Bölge olarak ayrılmış olup 81 ari bölge oluşturulmuştur. Türkiye göçmen kuşların önemli göç yolları üzerinde yer alması ve ülkemizde yaklaşık 500 adet sulak alanın bulunması, bunlardan 150 tanesinin de uluslararası öneme sahip kuş alanları olması dikkate alındığında, ülkemizin tamamına yakın bir kısmının bu hastalık riski altında olduğunu göstermektedir. İlimiz ise özellikle Yeşilırmak ve Kızılırmak Deltalarının göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle kuş gribi açısından yüksek riskli bölgeler içerisindedir. İlimizde aktif kanatlı broiler işletmesi 62 adet olup kapasitesi 3 milyon 404 bin 234, ticari yumurtacı işletmesi 44 adet olup kapasitesi 1 milyon 201 bin 166, ticari yumurtacı yarka işletmesi 10 adet olup kapasitesi 647 bin 840’tır. Aktif canlı sayısı bakımından işletmelerde an itibariyle 871 bin 89 broiler, yumurtacı işletmelerde 800 bin 133 tavuk, yarka işletmelerinde 267 bin 844 yarka bulunmaktadır. Broiler işletmelerin çoğunluğu Kavak ilçemizdedir. Broiler işletmelerin yüzde 55’i 20 bin ve üzeri kapasiteye sahip ve en az iki kümesten oluşmaktadır. Bu kümeslerin büyük bir çoğunluğu Bakanlığımız TKDK Kurumu tarafından desteklenen kümeslerden oluşmaktadır” dedi.