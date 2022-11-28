Kurtuluş Yolu’nun konforu arttı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’dan Havza’ya giderken kullandığı 30 kilometrelik tarihi Kurtuluş Yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yenilendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in şehir merkezinden kırsala kadar kentin dört bir yanında başlattığı asfalt hamlesi sürüyor. Mahalle ve grup yollarının yanı sıra ilçelerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri de sil baştan yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, sorunlara kalıcı çözümler üretiyor. Kırsal kesimlerdeki ulaşım standardını yükseltmek amacıyla mahalle ve grup yollarında seferberlik ilan eden Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince İlkadım ilçesindeki Kurtuluş Yolu’nun yapımı da tamamlandı. 30 kilometre uzunluğundaki yolun, 5 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton, 25 kilometresi A tipi sathi kaplama yapılarak Çakallı mevkiine bağlanıyor. 20 mahallenin ortak kullandığı ulaşım güzergahı olan yolun genişliği de 7 metreden 10 metreye çıkarıldı.

“Engelleri büyükşehir belediyesi ile aştık”

Yıllardır özlemle bekledikleri yol hasretinin Samsun Büyükşehir Belediyesi sayesinde çözüme kavuştuğunu belirten bedensel engelli Ertan Abanoz, "Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyorum. Bu yolda çok sıkıntı çektik. Eskiden yolumuz köstebek yuvası gibiydi. Bedensel engelli olduğum için dışarıya çıkmakta zorlanıyordum. Çıktığım zamanda istediğim yere gidemiyordum. Şuan yolumuz E5 Karayolu gibi oldu. Koltuk değneklerimle bile rahat rahat gidebiliyorum. Hayalimiz gerçeğe dönüştü” dedi.

“Başkanımız yüzümüzü güldürdü”

Yolu kullanan Çelikalan Mahallesi sakinlerinden Dursun Bilal, yapılan hizmetlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Samsun’da yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. Bizler her geçen gün yapılanların bu şehre değer kattığının farkındayız. Ancak ne zaman bizim mahallemize gelir diye düşünüp duruyorduk. Çok geçmeden hizmet geldi. Eskiden bu yolda sürekli araçlarımız arıza yapıyordu. Tozdan topraktan çok çektik. Araçlarımız da, biz de kurtulduk. Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Muhtar Özgür: “Çok güzel oldu”

Bilmece Mahallesi Muhtarı Erdal Özgür, “Yol çok güzel oldu. 20 köyü ve Çakallı bağlantılı olan tüm yolları rahatlattı. Yıllardır bekliyorduk. Çok şükür beklememize değdi. Zemini çok sağlam bir yol oldu. Çok rahatladık. 20 dakikaya şehir merkezine gidiyoruz. Eskiden 1 saate ancak giderdik. Arabada alt takım kalmazdı. Şimdi rahat bir nefes aldık. Yüzümüz güldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.