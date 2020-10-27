Kurslarda korona önlemleri
KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ALINAN KARARLA KURSLARIN TEKRAR AÇILMASI KARARININ ARDINDAN SPOR DALLARININ KARARIN DIŞINDA BIRAKILMASININ ARDINDAN SPOR KULÜP VE EĞİTİCİLERİ SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI’DAN YARDIM İSTERKEN, ÇARŞAMBA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ ENVER ŞAHİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, kurslarda fiziksel mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ettiklerini, şu ana kadar hiç bir pozitif vakaya rastlamadıklarını söyledi.
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen kurslar hakkında açıklama yapan Müdürü Enver Şahin, "14 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bütün eğitim öğretim faaliyetleri bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. 8 Haziran 2020 tarihinde Halk Eğitim kursları Kovid-19 ile ilgili gerekli tedbirler almak şartıyla serbest bırakıldı. Biz de maksimim düzeyde tedbir alarak kurslarımızı açmış bulunduk. Tek kriter Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri maksimum düzeyde almak. Sınıf ortamında olan kurslarda sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ediyoruz. Girişlerde her gün HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Tüm tedbirleri alarak kurslarımızı açıyoruz. Şuana kadar hiç bir pozitif teste rastlamadık. Bakanlığın ’Okulum Temiz’ adlı projesinde yaptığı çalışmada belgemizi de almış bulunuyoruz" dedi.
Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun ’spor branşlı kurslar haricinde kurslar açılabilir’ kararına ilişkin Müdür Enver Şahin, ’’9 Ekim 2020 tarihinde gerekli tedbirleri alarak ve kursiyer kabulünün sağlanması üzerine birçok değişik branşlardaki kurslarımızı açtık. Spor faaliyetli kurslar daha çok efor sarf ettikleri ve temas gerektiği için tehlike riskini azaltmak amaçlı engellemiş olabilirler" şeklinde konuştu.
Farklı dallarda da kursların açılacağına ilişkin konuşan Şahin, “Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bedensel engellilere yönelik kurslarımız var. Hatta hafif zihinsel engelli vatandaşlarımıza yönelik el sanatları alanında bazı kurslarımız var. Bedensel Engelliler Derneği ile açtığımız ve açmayı planladığımız birçok kursumuz daha var" ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3