Kurslarda korona önlemleri

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, kurslarda fiziksel mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ettiklerini, şu ana kadar hiç bir pozitif vakaya rastlamadıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen kurslar hakkında açıklama yapan Müdürü Enver Şahin, "14 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bütün eğitim öğretim faaliyetleri bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. 8 Haziran 2020 tarihinde Halk Eğitim kursları Kovid-19 ile ilgili gerekli tedbirler almak şartıyla serbest bırakıldı. Biz de maksimim düzeyde tedbir alarak kurslarımızı açmış bulunduk. Tek kriter Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri maksimum düzeyde almak. Sınıf ortamında olan kurslarda sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ediyoruz. Girişlerde her gün HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Tüm tedbirleri alarak kurslarımızı açıyoruz. Şuana kadar hiç bir pozitif teste rastlamadık. Bakanlığın ’Okulum Temiz’ adlı projesinde yaptığı çalışmada belgemizi de almış bulunuyoruz" dedi.

Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun ’spor branşlı kurslar haricinde kurslar açılabilir’ kararına ilişkin Müdür Enver Şahin, ’’9 Ekim 2020 tarihinde gerekli tedbirleri alarak ve kursiyer kabulünün sağlanması üzerine birçok değişik branşlardaki kurslarımızı açtık. Spor faaliyetli kurslar daha çok efor sarf ettikleri ve temas gerektiği için tehlike riskini azaltmak amaçlı engellemiş olabilirler" şeklinde konuştu.

Farklı dallarda da kursların açılacağına ilişkin konuşan Şahin, “Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bedensel engellilere yönelik kurslarımız var. Hatta hafif zihinsel engelli vatandaşlarımıza yönelik el sanatları alanında bazı kurslarımız var. Bedensel Engelliler Derneği ile açtığımız ve açmayı planladığımız birçok kursumuz daha var" ifadelerini kullandı.