Kurbanlıklar görücüye çıktı

Samsun İlkadım Belediyesi’nce Güzelyalı Mahallesi’nde 27 dönümlük alana kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışı sunuldu.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek pazarda yerlerini aldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen besicilere kapılarını açan İlkadım Kurban Pazarı’nda satıcı ile alıcı arasında pazarlıklar başladı.

Başkan pazarda

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kurban pazarını ziyaret ederek satıcılar ve alıcılarla sohbet etti. Kesim yerlerini de inceleyen Demirtaş, alıcı ve satıcıların pazarlıklarına da şahitlik etti.

“Tüm hazırlıklarımızı tamamladık”

İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Kurban pazarına olan ilginin bayram yaklaştıkça daha da artacağına dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Pazarımızı ziyaret ettik. Satıcılarımız ortam koşullarından memnun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hijyenin en üst seviyede sağlanması için çalıştık. Vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlıkları zorluk yaşamadan kestirebilmeleri adına gerekli hazırlıklarımız tamamlandı. İsteğimiz halkımızın kurbanlarını belirlenen noktalarda kesmeleri veya kestirmeleri. Burada oluşturduğumuz kesim yerlerinde kurbanlar, uzman kasaplar ve veteriner kontrolünde kesilecektir” dedi.