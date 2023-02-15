Kumbarasında biriktirdiği parayla depremzedelere battaniye aldı

Samsun’da 10 yaşındaki Özlem Nur Doğan, kumbarasında biriktirdiği parayla aldığı battaniyeleri depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliği vatandaşların yoğun desteği ile devam ediyor. Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için konuşlandırdığı ’Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’na akın akın gelerek afetzedeler için insani yardım malzemeleri getiriyor. Genç yaşlı tüm Samsunlular, depremzedeler için seferber olurken 10 yaşındaki Özlem Nur Doğan da kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı battaniyeleri babası Yunus Doğan ile birlikte araca yükledi.

Biriktirdiği parayla battaniyeler aldı

Deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Özlem Nur Doğan, “Deprem nedeniyle yaşananlara çok üzülüyorum. Çok etkilendim. Kıyafetler getirdim. Bir de kumbaramda biriken paralarla onlar için battaniyeler aldım. Depremden etkilenen kardeşlerim üşümesin. Şuan bir nebzede olsa yardım ettiğim için çok mutluyum” dedi.

Kızıyla birlikte yardım noktasına gelen baba Yunus Doğan ise “Çok üzgünüz. Şuan bile duygu doluyum. Farklı yardımlarımız da oldu ama bu sefer kızımın isteği üzerine buradayız. Kumbarasındaki parayla battaniye almak istedi. Oradakiler üşüyünce bizde burada üşüyoruz” diye konuştu.

Yardım malzemesi getiren vatandaşlardan 60 yaşındaki Nuran İşkin ise deprem bölgesinde yaşananları gördükçe içinin parçalandığını söyleyerek, “Çok üzgünüz. Onları orada görünce uyuyamıyoruz. Neyimiz varsa onu getirdik. Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik” şeklinde konuştu.

73 yaşındaki Mustafa Duran da “Battaniye ve yorgan getirdik. Söyleyecek çok şey var ama boğazımızda düğümleniyor her şey. Çok büyük bir acı yaşadık millet olarak. Hep birlikte atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Destekler aralıksız sürüyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem sonrasında hızla harekete geçerek her türlü ihtiyacın karşılanması için bölgede çalışma başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yüzyılın afetini yaşıyoruz. Depremde mağdur olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçtik. Belediye olarak bölgedeki çalışmalar için tüm ekip ve ekipmanlarımızı seferber ettik. Bir yandan da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması adına çalışmalar yürüttük. ’Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’na halkımız insani yardım malzemelerini yoğun olarak getirmeye devam ediyor. Yoğun destek veren vatandaşlarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum.”