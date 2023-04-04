Kumar operasyonu: 6 şahsa 24 bin TL ceza

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri kumar operasyonunda 6 şahsa toplamda 24 bin 330 TL idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde M.U. (52) isimli şahsın işlettiği kıraathanede kumar oynandığı duyumu üzerine Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve 3. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.T. (51), E.B. (40), R.A. (71), M.A. (49), A.A. (57), M.U. (41) isimli şahısların iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.

Tespit üzerine kumar oynanan masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları, oyun adisyonu ve 1100 TL paraya el konulurken, kumar oynayan şahıslara 5326 sayılı Kanun’un 34. maddesi gereği kişi başı 4055 TL, toplamda 6 şahsa 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeci M.U. hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.