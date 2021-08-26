‘Kum zambakları’ koruma altında

Samsun Büyükşehir Belediyesi koruma altında olan kum zambaklarına zarar verilmemesi için denetimlerine devam ederken, sahil kesimine uyarıcı levhalar yerleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, çevreye ve zambaklara zarar veren atıkları da periyodik olarak temizlemeye devam ediyor.

Dünya üzerinde çok az ülkede görülen ve nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında bulunan kum zambakları, Samsun sahillerini süslüyor. Nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları ağustos ve ekim ayları arasında çiçekleniyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarının ülke dışına çıkarılması ise suç. Ticari kazanç için sökenlere de çevre kanunu kapsamında 77 bin TL para cezası kesiliyor. Karadeniz kıyılarında en çok Samsun sahilleri ile Sinop’un Sarıkum ve Akliman koyunda görülüyor. Samsun’un Costal ve Alaçam sahillerinin kıyı kumullarında sıkça görülen zambakları korumaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, türün tükenmemesi için yoğun mücadele veriyor.

Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi Costal sahili kıyı düzenleme ve şerif yolu projesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından zambaklar koruma altına tutuluyor. Sahil boyunca denetimlerine devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, çevreye ve zambaklara zarar veren atıkları periyodik olarak temizliyor.

Kum zambaklarının doğal yaşam alanı olan kıyı sahillerinde bitkinin korunması amacıyla vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar asıldı. Zambakların bulunduğu kumsallarda ateş yakılmamasını, araçla ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, dünya mirası bitkinin korunması için vatandaşlardan ilgi ve destek bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız, kum zambaklarına büyük önem verdiklerini söyledi. 6 km uzunluğundaki Costal sahilinin temiz tutulması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yıldız, zambakları korumak için de tabelalar astıklarını belirtti. Bitkiyi korumak için gereken her türlü tedbirin alınacağını dile getiren Yıldız, sahillerde yaşayan vatandaşlardan da zambakların korunma noktasında destek beklediklerini kaydetti.