Kovid-19’u atlatan Başkan Deveci temas şüphesiyle tekrar karantinada

28 Eylül 2020’de korona virüse (Kovid-19) yakalanan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, temas şüphesi evde karantinaya alındı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 4,5 ay önce korona virüsüne yakalanmıştı. Evde tedavi gördükten sonra tekrar görevinin başına dönen Başkan Deveci, bugüne kadar görevini aralıksız olarak sürdürüyordu. Deveci, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temaslı olduğu gerekçesiyle evde karantinaya girerken, çalışmaları evden takip edeceğini açıkladı. Başkan Deveci, karantinada geçireceği 4 günün ardından Kovid-19 testi yaptıracak.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ben hariç Atakum Belediyesi tüm çalışanları ve ekipmanlarıyla sahada ve hemşerilerimizin hizmetinde. Ben de Kovid-19 bulaşı şüphesiyle evde karantinadayım ve çalışmaları evden takip ediyorum. Sevgili hemşerilerimden isteğim zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması” dedi.

Başkan Deveci, 28 Eylül 2020’de korona virüsüne yakalanmış, tedavisinin ardından görevine devam etmişti.