Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından “Kovid-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler” konulu webseminer düzenlendi.

Düzenlenen webseminer kapsamında Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce moderatörlüğü üstlenirken konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercüment Oval ise Kovid - 19 patogenezi, uygulanan tedavi protokolleri ve mezenkimal kök hücrelerin tedavideki yeri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Mezenkimal Kök Hücreleri Kovid -19 tedavisinde hayat kurtarıcı olabilir”

Mezenkimal kök hücrelerin Kovid -19 üzerindeki fonksiyonlarına değinen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, mezenkimal kök hücrelerin anti-inflamatuar karakterleri, akciğerdeki fibrozisi inhibe edebilmeleri, yine akciğerdeki doku rejenerasyonunu destekleyebilmeleri ve apoptozu baskılayarak doku hasarını azaltabilmeleri sayesinde Kovid- 19 tedavisinde hayat kurtarıcı olabilir. Kullanıldığı klinik çalışma sonuçları mezenkimal kök hücrelerin, inflamasyonu belirgin oranda azaltıyor ve ilk klinik sonuçlara göre Kovid -19’a bağlı ölümleri yüzde 50 oranında azaltabilecek bir potansiyeli var" dedi.

“Mezenkimal kök hücre uygulaması birçok tedaviden daha güvenilir”

Mezenkimal kök hücre uygulamasının etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, Amerika’da yapılan çalışma sonuçları ışığında, bu hücrelerin trombojenik karakterleri nedeniyle mutlaka heparinize edilerek hastaya verilmesinin önerildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Mezenkimal kök hücrelerin bu anlamda Kovid-19 tedavisi için etkili bir ajandır. Aynı zamanda yayınlanmış 30 binden fazla klinik verilere göre; mezenkimal kök hücre kullanımına yönelik mortalite oranının, yalnızca 4 vakadır. Bu durumda günümüzdeki birçok tedaviden daha güvenli olduğunu bir kez daha söylemek isterim" diye konuştu.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.