Kovid-19 salgınının radyoterapi hastalarına etkisi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Baki Tarakçı, “Planladığımız tedaviye ara vermeden, tümör repopulasyonunu göz önünde tutarak; belirlediğimiz sürede tedaviyi bitirmeyi amaçlar. Dolayısıyla bu tedavi felsefesi eşliğinde radyoterapiye devam eden hastaların radyoterapiye düzenli olarak gelmeleri önemlidir” dedi.

Medicana Internatıonal Samsun Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Baki Tarakçı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle radyoterapiyi durdurmak ya da tedaviye ara verilmesine yönelik bilimsel bir kanıt yokken, onkolojik hastalara multidisipliner yaklaşımlar gerektiğini ifade ederek, “Tedavi sadece radyoterapiyi içermemekte, radyoterapi ile kemoterapi, cerrahi ve destek tedavisini bir bütün olarak düşünmek gerekli. Kovid-19 döneminde tanı alan hastalar tedaviye başlamak için öncelikle tümörün evresi, lokalizasyonu patolojisi ve hastanın performansı göz önüne alınmalıdır. Multidisipliner olarak tedavi hasta ile riskler paylaşılarak düzenlenmelidir. Örneğin; baş boyun kanseri veya akciğer kanseri gibi hızlı tümör proliferasyonunun olduğu durumlarda tedaviye hızlıca başlamak önemlidir” ifadelerini kullandı.

RT alan hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı mı?

Dr. Tarakçı şu bilgileri verdi: “Kanser hastalığı hem kendisi, hem de tedavisi (ameliyat, kemoterapi, radyoterapi) hem de eşlik eden durumlar(altta yatan akciğer hastalığı, KOAH ), beslenme yetersizliği vb. kanser hastalarında hem enfeksiyon ihtimalini artırmakta hem de enfeksiyona bağlı ölüm riskine artışa yol açmaktadır. Onkolojik hastalar; aşılama sırasında öncelikli sınıf olarak tanımlanmaktadır. Şuanda toplumda uygulanan ve değişik teknolojiler ile üretilmiş Covid-19 aşıları canlı virüs aşısı olmayıp, yan etki profilleri düşüktür. Genel durumu iyi olan tüm evrelerdeki onkolojik hastalar Sağlık Bakanlığının önerdiği Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını önermekteyiz. Aşı ile ilgili yapılan çalışmalar da kanser hastaları dahil edilmediği için aşıların etkinliği konusunda kesin net bir bilgi olmamakla beraber mutlak olarak enfeksiyon riskini azaltarak ve yan etkileri profillerinin düşük olması nedeniyle onkolojik hastalara önerilmektedir. Aktif radyoterapi alan hastalarımıza genel olarak aşıyı güvenle yaptırabileceklerini biliyoruz. Ancak radyoterapi ile eş zamanlı kemoterapi alan veya yoğun kemoterapatik ajanlar alan hastalar veya radyoterapi sırasında çok ciddi yan etki izlenen hastalarda aşı açısından mutlaka doktorları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.”