Koronadan ölen eczacılar, eczanelerde anılıyor

Korona virüsü nedeniyle vefat eden Samsun’dan 5 ismin de yer aldığı 68 eczacı ve eczane teknisyeninin isimleri "Anılarına Saygıyla" afişiyle anıldı. Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Sağlıkçılara yapılan alkışı hak edenlerin başında eczacılar da geliyor” dedi.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Samsun’da korona virüsünden dolayı Ecz. Lamia Yüksel, Ecz. Zeki Gül, Ecz. Köksal Türkel ile eczane teknisyenleri Ahmet Koyunoğlu ve Hatice Özgümüşdağ’ın hayatını kaybettiğini söyleyerek rahmet dileklerini iletti. Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanarak eczanelere asılan afişle Kovid-19’a yitirilen 68 ismin anıldığını söyleyen Karacan, pandemi sürecinde eczacıların da büyük görev üstlendiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde yaşananlardan bahseden Onur Ferhat Karacan, “Yaşadığımız dönemi unutuyoruz. İnsanlar tabii evlerde kaldıkları, sokağa çıkma yasağı olduğunu sadece belgelerle dışarı çıktıklarını unuttular. Ama biz eczaneler açıktık ve hizmet vermeye devam ettik. Bir fırınların bir de eczanelerin açık kaldığı dönemler yaşadık. Bu süreçte biz tabii hizmetimizi devam ettirdik. Poliklinikler kapandı. Yani acil harici normal doktora gidemediniz ama eczaneler açık oldu. İnsanlar anne babasına gitmezken eczaneler onları karşılayıp hizmet verdi. Biz bir sürü Kovid’li hastaya da hizmet verdik. Kovid teşhisi konup ama hastanelik olmayan hastaya, ’evine gitmesi’ kendini kötü hissederse verilen numarayı araması söylendi. Bu hasta evine giderken eczaneye gelip ilacını aldı. Kimsenin bir yere gitmediği poşetleri sirkeli suyla yıkadığı zor bir dönemdi. Zaman zaman tüm sektörlerin vatan için mücadeleleri oluyor. Bunların başında bizim askerimiz polisimiz geliyor. Ama bu dönemde de özellikle sağlıkçılardı. Acilde görev yapan doktor, hemşire, hasta bakıcı, yeri silen arkadaşa kadar temizlikçiye kadar herkes risk altındaydı. Eczaneler de koronalı hastalara hizmet verdiler. Dolayısıyla bu süreçte kaybettiklerimiz oldu. Bu bir savaş. Savaşta olabiliyor. Bu süreçte bir de ‘eczacı sağlıkçı mıydı değil miydi’ gibi mücadeleler verdik. Tabii yasal olarak sağlıkçı olduğu için bunu her paydaşa anlatmak istedik. Çarkın her bir dişlisini iyi görmek lazım. Hak edenin hakkını da vermek lazım. Duygusal olarak böyle ekonomik olarak bahsetmiyorum. Dolayısıyla sağlıkçılara yapılan alkışı hak edenlerin başında eczacılar da geliyordu” dedi.