Korona virüsü tekstilci esnafını da vurdu

19) nedeniyle işlerin en çok azaldığı esnaf grubunun tekstil ve tuhafiyeciler olduğunu ifade etti.

Kovid-19’un etkisi tüm dünyada sürerken, Samsun’da son dönemdeki vaka artışı ise Türkiye seviyesinin üstüne çıktı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da sürekli olarak uyardığı Samsun’da pandemi dolayısıyla birçok esnafın işi düştü. Vatandaşların giyimden deha çok yemek ihtiyaçlarına önem verdiğini dile getiren Ahmet Akbaş, tekstil ve tuhafiyeci esnafının bu süreçteki işlerinin yarı yarıya düşüğünü belirterek, açıklamalarda bulundu.

“Pandemiden en çok etkilenen esnaf grubu tekstil ve tuhafiyeciler”

Tekstil ve tuhafiyeci esnafının virüsten en çok etkilenen esnaf grubun başında geldiğini dile getiren Ahmet Akbaş, ”Korona virüsü sürecinde en fazla sıkıntı çeken sektörlerden birisi tekstil sektörüdür. Esnaf yaz sezonuna hazırlık yapmıştı. Pandemi dolayısıyla umduğunu bulamadı. Kış hazırlıkları yapıldı. Ürün alınıp, borçlanıldı. İş azlığından dolayı esnaf sıkıntı çekti. Tüm esnafın kredi ve diğer borçları var. Kısa süreli ertelemeler ile bu işin dönmesi zor. Okulların tam olarak açılmaması, düğünlerin ertelenmesi tekstil ve tuhafiyeci esnafını zor bir durma soktu. Sadece biz değil tüm dünya bu sıkıntıyı çekiyor. Hükümetten isteğimiz kredi borçlarına zaman dilimi sağlanması ve SSK-Bağkur borçlarının da 1-2 yıl gibi bir süreyle yapılandırılması gerekiyor” dedi.

İşlerin büyük ölçüde azaldığını vurgulayan Akbaş, şunları söyledi:

“Pandemi öncesine göre işlerimiz en az yarı yarıya düştü. Çünkü birçok vatandaş evinde duruyor. Dışarı çok fazla çıkılmadığı için de palto vesaire gibi ürünler alınmadı. Bu süreçte vatandaşlar giyimden daha çok yemek ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi. Yemek mecbur yenmesi gereken bir şey ama giyime çok fazla dışarı çıkılmadıktan sonra pek fazla ihtiyaç duyulmuyor. Virüsten en çok etkilenen sektörlerden birisiyiz. Düğünler ertelendi, okullar kapandı. Tekstil sektöründe birçok gelir kalemi duraklamaya geçti. Dünyada da bu sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle krediyle dönen esnafımız çok. Borçların 1 yıl ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca sicil affının da gelmesi gerekiyor. Odamıza kayıtlı tekstil sektöründe bine yakın esnaf var. Bu süreçte yüzde 10 civarında kepenk kapatma yaşandı ama o civarda da açan oldu.”