Korona salgınının gayrimenkul fiyatlarına etkisi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aykut Ekinci, korona virüs salgını döneminde ticari gayrimenkul fiyatlarının faiz düşüşünden olumlu, tüketici güveni düşüşünden ise olumsuz etkilendiğini söyledi.

SAMÜ’de “Kovid-19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini ifade etti. Bu dönemde yapılan “Kovid-19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği” projesinin pandemi döneminde konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarına odaklanarak önemli veriler ortaya koyduğunu belirten Kaynak, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve çalıştaya katılım gösteren yetkililere teşekkürlerini sundu.

“Kovid-19 salgını konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarını düşürürken, kredi paketini artırdı”

Rektör Yardımcısı Selahattin Kaynak’ın ardından proje sonuç raporunun sunumunu gerçekleştiren SAMÜ Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aykut Ekinci, “Proje, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatma ve sokağa çıkma yasaklarının en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında, konut sektörünün Kovid-19 resesyonuna girdiğini göstermiştir. Konut satışları uzun dönemli ortalaması olan aylık 108 binden, nisan ve mayıs aylarında 40 binli seviyelere kadar gerileyerek tarihi dip seviyelerini görmüştür. Ayrıca kurulan model aracılığıyla, Kovid-19 salgınının konut fiyatlarını düşürücü etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, 1 Haziran’da açıklanan konut kredi paketi ile konut sektöründe aylık konut satışları 230 bine kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştür. Haziran ve temmuz ayları, konut sektöründe kredi paketi genişleme dönemi olarak isimlendirilmiştir. Bu dönemin konut fiyatlarında artış yönünde güçlü etkiye sahip olduğu bulunmuştur” dedi.

Model sonuçlarının konut fiyat artışında faiz düşüşünden daha ziyade, kredi şartlarındaki gevşemenin etkili olduğu sonucuna vardığını ifade ederek sözlerini sürdüren Doç. Dr. Ekinci, “Bilindiği üzere kredi paketi ile konut kredilerinde vade 15 yıla çıkarılırken; geri ödeme başlangıcı ise kredi kullanım tarihinden sonraki bir yıla ötelenebiliyordu. Ticari gayrimenkul fiyatları için büro/ofis ve dükkân/mağaza kategorilerinde kurulan modeller, Kovid-19’un ticari gayrimenkul fiyatlarını düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca korona döneminde ticari gayrimenkul fiyatları faiz düşüşünden olumlu ve tüketici güveni düşüşünden olumsuz etkilenmiştir. Proje, önümüzdeki beş yılda Kovid-19 benzeri bir salgının tekrarlama ihtimali yüksek olması nedeniyle, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mikro temelli, il bazında, büyük veriye dayanan değişkenler üretmesinin ve yayınlamasının benzer bir salgın durumunda daha hızlı ve etkili tedbirler almada ve ekonomi politikalarının sonuçlarını anlamada önemli olduğunu belirtmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Proje sonuç raporunun paylaşıldığı çalıştaya, Doç. Dr. Havvanur Feyza Kaya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TCMB, BDDK, SPK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, birçok banka ve üniversiteden katılımcılar katılım gösterdi. “Kovid-19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği” çalıştayı, katılımcıların aktif katılımı, soru ve katkılarının ardından sona erdi.