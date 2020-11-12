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Köprü inşaatı çöktü

KÖPRÜ İNŞAATI ÇÖKTÜ

SAMSUN 12.11.2020, 11:55
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Köprü inşaatı çöktü

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Çalköy mevkisinde yapılan köprü çöktü.

2020 yılı Mart ayında ihaleye çıkartılarak Mayıs ayında yapımına başlanan köprü inşaatında çökme meydana geldi. 15 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda olan köprünün taşıyıcı kolonlarının yetersiz gelmesi nedeniyle dün gece çöktüğü öğrenildi.

Çevre sakinleri köprünün giriş ve çıkış kısmında iki ayaklı olarak yapıldığını, ortasında taşıyıcı kolonların bulunmadığını ve dökülen betonun ağırlığına dayanamayarak çöktüğünü belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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