Köpeklerini bulana 5 bin TL ödül verecek

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir emekli öğretmen kaybolan 2 köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Adnan Aci, 1 yıl süre boyunca baktığı Karakız ve Sarı isimlerinde köpeklerini arıyor. Evinin bahçesinde baktığı köpeklerinin bir anda ortadan kaybolduğunu belirten Aci, çok üzgün olduğunu ve köpeklerini aradığı söyledi.

"Bu tamamen merhamet ve vicdan meselesi"

Kaybolan 2 köpeğinin de tüm tedavilerini yaptırdığı belirten emekli öğretmen Aci, "Çocuk yaşımdan beri hayvanlara ilgi duyuyorum. Nerede çaresiz bir köpek, kedi veya insan görsem sırtımı dönemiyorum. Genellikle sokağa atılmış, sahipsiz, hasta hayvanları alarak onları tedavi ettiriyorum. Aşılarını yaptırıyorum. Kısırlaştırıyorum ve onları sahiplendiriyorum. Yine elimizde şuan küçük köpekler var. Bu hayvanları kontrol etmenin tek yolu kontrollü bir şekilde kısırlaştırmaktır. Evimin arka tarafını adeta küçük bir barınağa çevirdim. Bu köpeklerin aşılarını yaptırdığım sürece halk için çok daha az tehlike arz ediyorlar. 2 tane köpeğim kayboldu. Bunları belediye ekiplerine söyledim. Israrla almadıklarını söylediler. İkisi de çok küçüktü. Onlara araba çarpmıştı. Ayaklarını ameliyat ettirdik. İkisini de çok seviyorduk. Çok mazlum hayvanlardı. İkisini de bulamıyoruz. Bulana para ödülü vereceğim. Bu tamamen merhamet ve vicdan meselesidir. Bu hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekir" dedi.