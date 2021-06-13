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Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde başıboş dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan tavşan, tavuk ve koyunları telef etti.

SAMSUN 13.06.2021, 16:54
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde başıboş dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan tavşan, tavuk ve koyunları telef etti.

Beylik Yenimahalle’de çiftçilikle uğraşan Yeter Öztürk’e ait tavşan, tavuk ve koyunlar, başıboş köpeklerin saldırısında telef oldu. Yeter Öztürk, "Yaklaşık 3 aydır buraya musallat olan 4 tane köpek var. Yaklaşık 15 tane tavşanımı bir gecede yediler. Tavuklarım vardı, onları da yediler. İki gün önce de telle çevirdiğimiz bahçemizin tellerini parçalayarak içeri girmişler. 8 tane koyunumuzu telef ettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tavşandan başladık, tavuktan başladık, koyuna geldik. Bizi mi parçalamaları bekleniyor. Şimdi şikayetçiyim, gereken neyse yapılsın” dedi.
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