Kontrolsüz kontakt lens kullanımı göz sağlığını bozabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, maske kullanımı ile birlikte gözlüklerde oluşan buharlanması nedeniyle kontakt lens kullanımında artış olduğuna dikkat çekerek bu anlamda göze uygun lenslerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Gözlük kullananlar için maske buhar problemini beraberinde getirse de, bu soruna yönelik çözümler de ortaya çıktı. Bu çözümlerden biri de kontakt lens kullanılması. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, kontakt lens kullanımına dair merak edilen soruları yanıtlayarak uyarılarda bulundu.

Kontakt lenslerin gözün kırma kusurlarını düzeltmek üzere gözlüğe alternatif olarak üretildiğini, korneanın ön yüzeyine yerleştirilen yapay mercekler olduğunu belirten Opr. Dr. Candan Karaca, "Herkes kontakt lensin takmaya uygun göz yapısına sahip olmadığını belirtmek istiyorum. Özellikle son dönemde maske kullanımı ile beraber herkes maskeden ötürü gözlüklerinin buhar olduğunu ifade ederek yoğun bir şekilde kontakt lens kullanmak istiyorlar. Tabii, her göz kontakt lense uygun olmayabiliyor. Burada yaş faktörü, hijyen şartlarına uyup uymadığı ve anne - babanın izni çok önemlidir. Kişi kafasına göre bir optikçiye gidip yada internet sitesinden kontakt lens almamalı. Öncelikle gözlerin kontakt lense uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gözlük kullanan ve gözlük numarası kontakt lens ile aynı numara olacak diye bir durum yoktur. Çünkü farklı numaralarda ve çeşitlerde lensler olabiliyor. Kıyafet seçilir gibi lens seçilmez çünkü farklı farklı özellikleri var bunlara bakıp kişiye uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra lens alınmalıdır” dedi.

Uygun lens alınmalı

Lenslerin gece çıkarılması gerektiğini belirten Dr. Karaca, “Duşa kontakt lens ile girilmemeli. Bayanlarda lens ve makyaj sırası çok önemli. Önce lensini takıp sonra makyajını yapmalı akşamda önce lensini çıkarmalı sonra makyajını silmelidir. Bu anlamda mutlaka bir göz doktoruna giderek uygun tetkikler yaptırarak o göze uygun kontakt lens alınmasına dikkat edilmelidir. Unutmayın kontrolsüz lens kullanımı göz sağlığını bozabilir. İleride göz kayıplarına kadar giden enfeksiyonlara neden olabilir” diyerek sözlerine son verdi.