Kolorektal kanser tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserinin hem kadın hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Can Akgün, “Birçok hastalıkta olduğu gibi kolorektal kanserlerde de hastalığın seyrini belirleyen en önemli etmen erken teşhistir” dedi.

Kalın bağırsağın son 15-20 santimetrelik kısmına rektum, kalan diğer kısımlarına da kolon denildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Opr. Dr. Can Akgün, bu nedenle kalın bağırsak kanserinin kolorektal kanser olarak adlandırıldığını söyledi. Kolorektal kanserin hem kadın hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunun altını çizen Opr. Dr. Can Akgün, hastalığın aynı zamanda kansere bağlı ölümlerde yine en sık görülen üçüncü sebep olarak ortaya çıktığını ifade etti. Opr. Dr. Akgün, 1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle uyarılarda bulundu.

Aşırı kırmızı et tüketiminden uzak durulmalı

Beslenme şeklinin önemine değinen Dr. Can Akgün, “Kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Kolorektal kanser gelişiminde obezite, sigara, alkol, fiziksel aktivitelerin azlığı, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan bireylerde ise bu risk yaklaşık 2 katına çıkmaktadır” diye konuştu.

Bağırsak kanserinde en sık karşılaşılan belirtinin bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ishal, kabızlık, keçi pisliği şeklinde dışkılama gibi ve dışkıda kan görülmesi olduğunu belirten Dr. Akgün, “Bununla beraber ilerleyen dönemde karın ağrısı ve isteksiz kilo kaybı hastalığa eşlik eden bulgular olabilir. Laboratuvar tetkiklerinde çıkan demir eksikliği anemisi de bu hastalıkta sık karşılaşılan tablolardan biridir” şeklinde konuştu.

Tarama programları hayati önem taşıyor

Birçok hastalıkta olduğu gibi kolorektal kanserlerde de hastalığın seyrini belirleyen en önemli etmenin erken teşhis olduğunu vurgulayan Dr. Akgün, bu amaçla yapılan tarama (gaitada gizli kan testi) programları hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Tanı için, detaylı bir öykü ve fizik muayene, görüntüleme yöntemleri (bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), ultrasonografi (USG)) ve altın standart olan kolonoskopi tetkiki yapıldığını belirten Akgün, “Kanserli alan saptandığı takdirde kolonoskopi ile biyopsi alınmak suretiyle tanı süreci tamamlanır. Hastalığın evresine göre ameliyat öncesinde veya sonrasında kemoterapi veya radyoterapi uygulanabilmektedir. Ancak tedavide nihai amaç, kanserli bölgenin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Cerrahi tedavi açık yöntemle uygulanabildiği gibi günümüzde kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik cerrahi teknik ile de kanserin özellikleri ve cerrahın deneyimine göre başarılı bir şekilde uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.