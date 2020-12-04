Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi. Elif Berber, "Kök hücreler hastalıklara karşı savaşabilecek, hastalığı iyileştirebilecek, durdurabilecek bir kapasiteye sahiptir" dedi.

Halk arasında kök hücre tedavisi diye yaygın olarak bilinen trombositten zengin plazma tedavisinin kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek vücutta tedavisi planlanan dokulara enjeksiyonu şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, "Esas kök hücre tedavisi yağ dokusundan alınan mezenşimal hücrelerle elde edilir. Yağ dokusu kaynaklı kök hücre tedavisinde basit bir liposuction (yağ aldırma) işlemi gibi karın dokusundan 50 cc civarında yağ dokusu alınır. Bunun içerisine çeşitli enzimler ilave edilerek zenginleştirilip ayrıştırıldıktan sonra ‘stromal vasküler fraksiyon’ denilen bir preparat elde edilir. Daha sonra bu preparatın farklı por genişliği olan ayrıştırıcılar ile saflaştırılmasıyla 3-4 cc’lik yağ dokusundan yağ kaynaklı mezenşimal kök hücre preparatı elde edilir. Yapılan bu işlem bir saatten daha kısa bir sürede yapılmaktadır" diye konuştu.

Kök hücreler hastalıkla savaşır

Kök hücrelerin vücudun onarım ve tamir sisteminin bir parçası olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Kök hücreler hastalıklara karşı savaşabilecek, hastalığı iyileştirebilecek, durdurabilecek bir kapasiteye sahiptir. Üzerinde yapılan uygulamalarla zenginleştirildikten sonra hem hastalığı hem de genel sağlığı iyileştirici mekanizmalar oluştururlar. Mezenşimal yağ dokusundan kaynaklı kök hücreler tek seans uygulanmaktadır. Uygulandıktan sonraki 2 hafta içerisinde iyileştirici etkisi ortaya çıkmaktadır. Hastaların kendi vücudundan elde edilen ve vücudunu en iyi şekilde iyileştirebilecek kapasiteye sahip hücreler olduğu için tedavi çok değerlidir ve kesin çözüme yöneliktir" şeklinde konuştu.

Kök hücrenin enjekte edildiği yerde dokuyu yenileyici etkiye sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif başta olmak üzere birçok alanda kök hücre tedavisi kullanılmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde ise özellikle diz kireçlenmelerinde, kıkırdak hasarlarında, menisküs yıpranmalarında, tenisçi dirseği ağrılarında, sporcu ve omuz kas yırtıklarında ve omurga problemlerinde yağ dokusu kaynaklı mezenşimal kök hücre tedavisi tek seans ile kalıcı olarak tedavi sunmaktadır" ifadelerini kullandı.