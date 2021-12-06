Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kış desteği

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığınca ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı.

Türk Kızılay 19 Mayıs Şube Başkanlığınca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara Genç Kızılay Gönüllüleri aracılığıyla bot ve mont yardımı yapıldı. Genç Kızılay gönüllülerinin gerçekleştirdiği dağıtımlarda gönüllü olarak hizmet eden Kazım Koçak, "Havaların soğuması ile kış mevsimi yavaş yavaş yaklaştı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bot ve mont giydirdik. Miniklerin yüzünde tebessüm olmak gerçekten beni çok mutlu etti, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yapılan çalışmayla alakalı değerlendirmede bulunan Türk Kızılay 19 Mayıs Şube Başkanı Bayram Ali İşbilir, "Türk Kızılay 19 Mayıs Şubesi olarak geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına durmadan çalışmalar yürütüyoruz. Önümüz kış, ilçemizin her noktasındaki kardeşlerimize ulaşmak için seferber olduk. İnşallah çalışmalarımız durmadan devam edecek. Öğrencilerimizin mutluluğu bizi de mutlu etti” dedi.