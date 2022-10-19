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Kızılay aşevi için imzalar atıldı
Samsun’da Kızılay aşevi kurulması için imzalar atıldı. Aşevi 2023 yılında hayata geçecek.
SAMSUN 19.10.2022, 11:18 19.10.2022, 11:25
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın huzurunda taraflar arasında protokol imzalandı. Kızılay aşevi 2023 yılı içerisinde Baruthane Mahallesi’ndeki Külliye içerisinde faaliyete geçecek. Yapılacak olan Kızılay aşevinden günde 6 bin kişi çorba ve 2 bin kişi üç öğün yemek alabilecek.
Kızılay aşevine, 2020 yılında koronadan vefat eden eski Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel’in ismi verilecek.