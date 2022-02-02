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Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu

Samsun’da kıyı balıkçılarına bin TL ile bin 400 TL arasında destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

SAMSUN 02.02.2022, 10:09
Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu

Samsun’da kıyı balıkçılarına bin TL ile bin 400 TL arasında destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, balıkçı gemisi sahiplerine destek verileceği Resmi Gazete’de yayımlanarak açıklanmıştı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yıl verilecek destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekne başına bin TL’den başlayıp, 1450 TL’ye kadar destek

2021’de 399 tekne sahibine 496 bin 200 TL destek ödemesi yapıldığının altını çizen İbrahim Sağlam, “2021 yılında Samsun’da 399 adet tekne sahibine 496 bin 200 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Destekleme kapsamında; boyu 0- 4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına bin TL, 5 ila 7,99 metre olanlar için 1250 TL, 8 ila 9,99 metre olanlar için 1350 TL, 10 ila 11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri içinse 1450 TL tutarında destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 2022 yılı destekleme başvuruları 31 Ocak’ta başlamış olup; desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkililerinin, 25 Mart mesai saati bitimine kadar il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize tebliğ ekinde yer alan ‘geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliğinden yararlanacaklar’ için dilekçe ve anket formu ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Anket formunu doldurmayan veya eksik dolduran balıkçılarımızın destekleme ödemesinden faydalanamayacağını belirtir, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Tarımsal destek bütçesinde 3,2 milyar TL ek bütçe kararı onaylandı

Tarımsal destek bütçesi hakkında da konuşan İbrahim Sağlam, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, 3,2 milyar TL ek bütçe ilavesiyle 29 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacak olup 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ilave 50 TL/da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir. Yapılan bu ilave destekle, 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Bu artışlar girdi maliyetleriyle sınırlı kalmayıp, bahsi geçen ürünlerle ilgili fark ödemeleri de ayrıca sezon sonunda verim ortalamalarına göre desteklemeler kapsamında hesaplara yatırılacaktır. Bütün bu destekler yanında uyguladığımız yüksek alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

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