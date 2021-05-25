Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı

Samsun’da 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara ağ desteği yapıldı.

Çeşitli nedenle deforme olan ağ ve malzemeyle avcılık yapmaya çalışan 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara destek olmak amacıyla Samsun Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğü tarafından ağ desteği projesi hazırlandı.

2021 yılı için Yakakent, Alaçam, Canik, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 50 balıkçıya dağıtmak amacıyla uzatma ağı alımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki 20 balıkçıya, Yakakent Balıkçı Barınağı idari binasında ağ teslimi gerçekleştirildi.

Dağıtım programına Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan ve protokol üyeleri katıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtılan ağların balıkçılara hayırlı ve bereketli gelmesini diledi.