Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi yükseliyor

Samsun’un Atakum ilçe sahiline yapılan ’Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe’nin bölge için kültürel bir etkileşim noktası olacağını söyledi. Kitap Kafe inşaatının yüzde 25’inin tamamlandığını açıklayan Başkan Demir, “Projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alıyor. Projenin inşaat çalışmaları başladı. Yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe öncelikli olarak gençlerin hizmetine sunulacak. Bitirildiğinde bölge için de kültürel bir etkileşim noktası olacak. Toprak ve yeşilin uyumunu göreceğimiz ahşap yapısıyla dikkat çeken proje, ders çalışacak öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen herkese sıcak bir ortam sunacak” dedi.

Projenin tamamlanmasını heyecanla beklediğini ifade eden üniversite öğrencisi Tuba Demir, “Heyecanla açılmasını bekliyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum. Samsun’un böyle bir projeye ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Gençlerden Rabia Tapan ise “İnşallah en kısa sürede tamamlanır, buraya değer katacağına inanıyorum. Okumayı teşvik eden mekanların artırılmasını destekleyenlerdenim. Bu proje de takdire şayan bir çalışma olmuş” ifadelerini kullandı.