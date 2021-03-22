Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kişisel gelişimin modern dünyada çok fazla konuşulan ve tüketilen bir kavram haline gelmeye başladığını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesi’ne Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Uzaktan konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Ünal, “Kişisel gelişim’ modern dünyada çok fazla konuşulan ve tüketilen bir kavram haline gelmeye başladı. Özellikle meslek hayatına hazırlanma noktasında mesleki yeterliliğini sağlayamayan kişiler bir zaman sonra başka tür yöntemlerle kendilerini tanımlamaya çalışıyorlar. Lakin siz, geleceğimiz olan öğrenciler üniversite yıllarında kendi gelişiminizi sağlayarak, bu illa yabancı dil olmak zorunda değil tarih, felsefe, din, sinema vb. alanlarında da çalışarak doluluk kapasitenizi arttırabilirsiniz. Bu eğitim sayesinde de üniversite öğrencilerinin benliklerini oluşturmaları noktasında ruhlarını ve akıllarını beslemelerinin de ne denli önemli olduğunu gördük. Toplumdaki bazı süreçleri yönetmek için farkındalığı arttırmak gerekir” diye konuştu.

“İyi bir girişimci ve lider olmak için önce bir fikrinizin sonrada bilginizin olması gerekir”

Programda; Yönetim Danışmanı ve Yazar Devrim Ersöz “Kriz ve Stres Yönetimi”, İAM İnovasyon ve AR-GE Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Özdenal “Girişimcilik ve Liderlik” üzerine birer sunum gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği sunumda önemli noktalara değinen Özdenal, “Girişimcilik ve liderlik anlam olarak birbirinden farklı olan ama bütünlük bakımından birbirlerini destekleyen kavramlardır. Girişimcilik denildiğinde insanların aklına ilk maddiyat gelir ama gerçek bir girişimcinin aklına fikir gelir. Bir fikriniz ve vizyonunuz olmadan maddiyatla hiçbir şey yapmazsınız. Yapsanız bile bunun sürdürülebilirliği olmaz. Örneğin ben kendi şirketimi 35 TL’ye kurdum. Yani iyi bir Girişimci ve Lider olmak için önce fikriniz olmalı sonra bilginiz en son iş ise maddi güçtür. Sürdürülebilir inovasyon çalışmalarını AR-GE ile desteklerseniz ancak başarılı olursunuz” dedi.

Toplantının sonunda Sürdürülebilir Yaşam Topluğunun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ergin Öztürk tüm katılımcılara değerli bilgi ve birikimlerini paylaştıkları için teşekkürlerini sundu.

Mehmet Acat başkanlığındaki OMÜ Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu’nun amacı öğrencileri, akademik ve idari personelinin sürdürülebilir yaşama ve bilgi çağına en entelektüel şekilde hazırlamak, Üniversite içi ve dışındaki eğitim çalışmaları neticesinde farklı projeler geliştirmek ve sürdürülebilir düşünme tarzını bir yaşam biçimi haline getirmek. Kişisel Gelişim Zirvesi de girişimcilik ve liderlik özelliklerinin tanımlarına, sektöre girecek öğrencilere merak ettikleri konularda yeterli bilgi ve deneyimi aktarmak için düzenlendi.