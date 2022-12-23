Kış lastiği kuralına uymayan 172 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü il-ilçe şehir içi trafik ve bölge trafik ekiplerince, kış lastiği denetim ve uygulamaları kapsamında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla, 20-21-22 Aralık 2022 tarihlerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik olarak, kış lastiği, arka/yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörleri ile ilgili uygulama yaptı.

Denetimler sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Denetimlerde 1980 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 172 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 15 araç trafikten men edildi ve 1 adet sürücü belgesi geri alındı” denildi.