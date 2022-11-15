Atakumlulara iklim değişikliğinden tarıma kadar birçok alanda önemli bilgilerin verileceği programlar serisinin ilki Kayagüney Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

’Kırsaldan Kente Biz Atakumuz Projesi’nin ilki Kayagüney Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay Aktaş, projenin amacı ve belediyenin yürüttüğü kırsal kalkınma çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Aktaş, konuşmasında Kayagüney Mahallesi’nde yetiştirilen kestanenin çok önemli bir ürün olduğunu belirterek “Kayagüney Mahallesi’nin kestanesi çok meşhur ve lezzetli. Bu ürünü farklı çalışmalarla katma değerli ürünlere dönüştürebilmek daha da önemli. Çölyak denen bir hastalık var. Çölyak hastalarına buğday unundan yapılan ürünler alerji yapıyor. Bu ölüme kadar götürebiliyor. Kestane unu çok değerli. Kestane unundan bisküvi, ekmek gibi ürünler yapılabiliyor. Bu ürünler buğday ununu tüketemeyen insanlar için alternatif olarak tercih ettiği ürünlerden. Kestane konusunda bizimle iletişime geçerseniz Kayagüney’in kestanesini un haline getirip biz bunu daha değerli hale getirebilir ve bunu kooperatifimiz aracılığı ile de raflara koyabiliriz" dedi.

Programda ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Kadın Destek Uygulamasını (KADES) ve Uyuma uygulamasını Kayagüney Mahallesi sakinlerine tanıttı

Kırsal Hizmet Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem, atalık tohumlar hakkında önemli bilgiler verirken, Veteriner Hekim Ali Kılıç da hayvancılık konusunda açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Jersey Projesi” ile ilgili vatandaşların sorularını da cevapladı. Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Berna Ataş kooperatifin çalışmalarını anlattığı sunumunda tarımla uğraşan vatandaşlara yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Mahalle sakinleri Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Özcan Çoluk’un yağmur suyu hasadı ile su tasarrufu konusundaki açıklamalarını dikkatle dinledi. Atakum Belediyesi Sosyal ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü çalışanı Ecem Üner’in mahalle sakinlerine tek tek belediye çalışmalarını anlattığı programda OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin vatandaşlarla yaptığı anket büyük ilgi gördü. Program sonunda vatandaşlara atalık tohum, öğrencilere de çocuk hikaye kitapları dağıtıldı.